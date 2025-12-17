Nintendo deelt nieuwe stop-motion video van Mario

Begin augustus kon je op onze website lezen dat Nintendo speciaal voor de jonge doelgroep een My Mario-lijn heeft opgezet. Naast stop-motion video’s bestaat die onder andere uit diverse producen. Denk aan een houten blokkenset, een prentenboek en zelfs een Hello, Mario!- en Hello, Yoshi!-app. Helaas zijn beide apps voorlopig alleen in Japan te downloaden en nog niet bij ons beschikbaar. De verwachting is ze ergens in 2026 naar ons toekomen. Maar goed, terug naar de stop-motion filmpjes! Na de eerste drie stop-motion animaties van Mario die in augustus werden gedeeld, volgde eind november een vierde filmpje. Vandaag voegt Nintendo alweer een vijfde stop-motion video toe aan het YouTube-kanaal van Play Nintendo.

In de eerdere drie korte filmpjes is te zien hoe Mario zijn snor in model probeert te brengen, zijn pet wil pakken van een hoog blok en dat hij speelt met een groen schild. De vierde video was een muzikaal filmpje. Samen met Yoshi en Captain Toad componeert Mario een vrolijke melodie door op muzieknoten te springen. In deze vijfde animatie spelen de vrienden Mario, Yoshi en Captain Toad verstoppertje. De stop-motion video’s zijn voornamelijk gericht op kinderen, maar dat betekent natuurlijk niet dat wij er ook niet van mogen genieten. Veel kijkplezier!

Episode 5: Hide and Seek