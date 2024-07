Rec Room komt naar de Nintendo Switch

Speel samen met je vrienden!

Rec Room is een populaire game die je al kunt spelen op smartphones, pc’s en in VR. Nu komt de game ook naar de Nintendo Switch. Maar wat is Rec Room precies?

Rec Room is een gratis online game waar je makkelijk met anderen kunt spelen en gezellig kunt kletsen. Binnen een paar seconden kun je samen met onbekende mensen spelletjes spelen die door andere spelers zijn gemaakt. Het lijkt een beetje op de bekende game Roblox. Rec Room werkt ook goed in VR, en je kunt in VR samen spelen met mensen op de pc en smartphone. Er zijn ook speciale spelletjes die gemaakt zijn door het team van Rec Room, de Rec Room Originals. Denk hierbij aan paintballen, lasergamen en avonturen waarin je goblins moet verslaan. Als je deze spelletjes speelt, kun je aan het einde beloningen krijgen voor je karakter.

Je kunt je nu al aanmelden voor de Switch-versie. Wanneer deze precies uitkomt, is nog niet bekend.

