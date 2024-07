Nintendo deelt accolade-trailer voor Luigi’s Mansion 2 HD

En ons cijfer komt erin voor!

Sinds 27 juni kunnen fans Luigi’s Mansion 2 HD opnieuw beleven, maar dan op de Nintendo Switch. Het spookachtige spel is dus nog niet heel lang te spelen, maar al wel beoordeeld door diverse websites. Ook wij mochten een review schrijven van deze game en dat is Nintendo Nederland niet onopgemerkt gebleven. Wellicht heb je onze reviewscore al op de sociale media van Nintendo Nederland voorbij zien komen, maar het eindcijfer van onze recensie is nu ook te zien in onderstaande accolade-trailer!

Mocht je onze review van de heruitgave van Luigi’s Mansion 2 gemist hebben, dan heb je de mogelijkheid om die hier lezen.