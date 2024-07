Top-down shooter Primal Survivors komt naar de Switch

Actie vol gekke wezens!

Fans van top-down shooters kunnen hun borst natmaken voor een nieuwe game met een flink portie schiet-actie. Primal Survivors is namelijk aangekondigd voor Nintendo’s hybride console en de game moet al deze week verschijnen. Hieronder kun je tevens een nieuwe trailer zien van deze aankomende Switch-titel.

Primal Survivors is kortgezegd een top-down shooter/overlevingsspel vol unieke en bizarre wezens. Elke campagne in de game moet een unieke gaan bieden. Met 50 vaardigheidsets vertegenwoordigd door unieke kaarten, heb je eindeloze mogelijkheden om de uitdagingen aan te gaan die zich voordoen. Primal Surevivors kent 12 verschillende klassen, elk met eigen vaardigheden. Op het slagveld kun je daarnaast gebruik maken van 12 verschillende wapens. Perfect voor handheld mode is de 10 minuten Kampvuur spelmodus, speciaal bedoeld voor korte speelsessies.

Lijkt jou Primal Survivors een leuke game?