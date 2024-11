Nieuwe trailer toont gameplay Tales of Grace f Remastered

Afgelopen augustus werd Tales of Grace f Remastered aangekondigd, een remaster van de gelijknamige titel uit 2003. Deze kwam in eerste instantie alleen in Japan uit, al kwam de game uiteindelijk ook naar het westen door middel van de Playstation 3. Nu, met Tales of Grace f Remastered is daar verandering in gekomen. De game verschijnt namelijk op 17 januari op de Switch. Naast het originele verhaal beva het ook een boel nieuwe functies, waaronder een nieuwe dash functie, een mogelijkheid om dingen te skippen en een heleboel quality of life veranderingen. Om een tipje van de sluier op te lichten heeft Bandai Namco nu ook een nieuwe trailer online gezet, waarin een aantal van deze veranderingen/verbeteringen in de spotlight staan. Hieronder kun je de trailer bekijken.

Waar gaat Tales of Graces f Remastered over?

De game speelt zich af op de weelderige en groene planeet Ephinea, waar drie jonge kinderen elkaar een behoefte toen die de wereld wel eens kunnen redden. Asbel, troonopvolger van een plaatselijke heerser, Richard, prins van het koninkrijk Windor, en Sophie, een mysterieus meisje zonder verleden, helpen elkaar nadat Richard ternauwernood een moordaanslag overleeft heeft. Vervolgens zweren ze een eed van eeuwige vriendschap. Jaren later is de wereld niet meer hetzelfde als diegene waar ze opgroeide. Asbel en zijn vrienden wachten grote gevaren wanneer Lhant het toneel wordt van een machtsstrijd tussen de drie grote naties van Ephinea. Wanneer er een nog grotere dreiging zich openbaart en het lot van de wereld aan een zijden draadje hangt, wordt de vriendschap tussen de jonge helden danig op de proef gesteld.

Naast het hoofdverhaal bevat Tales of Grace f Remastered ook de DLC ‘Lineage and Legacies’. Er zijn zes maanden verstreken sinds de reis rond de wereld. Sophie maakt zich zorgen over haar mogelijke toekomst en is vastberaden om eraan te ontkomen. Tegelijkertijd verspreiden zich opnieuw vreemde veranderingen over Ephinea. Terwijl Asbel zich zorgen maakt over Sophie, gaan zij en haar vrienden op onderzoek uit naar de oorzaak van de abnormaliteit…