Recordverlies voor Ubisoft tijdens moeilijke tijden

Ubisoft mocht behoorlijk met de billen bloot gaan tijdens de presentatie van de Financiële cijfers. Het Franse bedrijf meldt over het boekjaar 2025-2026 een recordverlies van bijna 1,5 miljard euro. Ubisoft zit momenteel volop in een heftige reorganisatie en annuleerde onlangs ook verschillende projecten. Daarnaast werden ook verschillende titels uitgesteld. Ook op het gebied van personeel is het erg onrustig, en hebben vakbonden al gedreigd met acties. Begin dit jaar had Ubisoft al gewaarschuwd dat de reorganisatie een behoorlijke financiële impact zou hebben, en dat blijkt nu ook uit de cijfers.

Ook de vooruitzichten voor het aankomend jaar zijn niet best. Het volgende boekjaar, 2026-2027, zou volgens het bedrijf mogelijk zelfs het dieptepunt op financieel gebied kunnen gaan worden, vooral door de kosten van de reorganisatie alsmede het feit dat er simpelweg minder spellen zullen worden uitgebracht. Topman Yves Guillemot noemt het dan ook ‘lastige beslissingen en teleurstellende financiële resultaten op korte termijn’.