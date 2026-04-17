[Gerucht] Assassin’s Creed Black Flag Resynced verschijnt op 9 juli

Volgens verschijnt de Assassin’s Creed Black Flag remake genaamd Resynced op 9 juli 2026. Volgens de site zou de aankondiging oorspronkelijk gisteren plaatsvinden, maar is die inmiddels uitgesteld naar volgende week. De site beweert dat verschillende media partijen en content creators een 30 minuten durende presentatie hebben gekregen van de game voorafgaand aan de aankondiging. Er gaan al een tijd geruchten over deze Assassin’s Creed remake. Het is nu afwachten of de game volgende week inderdaad wordt aangekondigd. Zit jij te wachten op een remake van Assassin’s Creed Black Flag? Laat het weten in de reacties!