Assassin’s Creed Shadows – Claws of Awaji DLC in maart verkrijgbaar voor de Switch 2

Afgelopen december verscheen Assassin’s Creed Shadows dan ook voor de Nintendo Switch 2. Op andere platformen was de titel al een tijdje te spelen en ook de Claws of Awaji DLC is daar sinds september 2025 al beschikbaar. Voor Switch 2-spelers was deze extra content niet gelijk op release beschikbaar, maar gaf Ubisoft aan dat de betaalde uitbreiding later in 2026 zou komen. In de Shadows Winter Roadmap die Ubisoft gisteren presenteerde wordt duidelijk wanneer we Claws of Awaji mogen verwachten, namelijk op 10 maart!

Vandaag, op 17 februari komt eerst nog update 1.1.8 uit. Die bevat nieuwe gedetailleerde statistiekenpagina’s, vernieuwde visuele feedback voor kritieke treffers en de toevoeging van een handmatige springoptie in parkour. En zoals onderstaande afbeelding laat zien kunnen we ook uitkijken naar de viering van het eenjarig bestaan van de game op 20 maart. Mocht je de hele Winter Update van de franchise willen bekijken, dan vind je de video onderaan dit bericht.

Wat voegt de Claws of Awaji DLC toe?

De betaalde Claws of Awaji DLC voegt een compleet nieuw gebied met bijbehorende verhaallijn toe. Naoe en Yasuke reizen naar het eiland Awaji om een ​​verloren schat te vinden. Ubisoft geeft aan dat spelers hier zo’n 10 uur zoet mee zullen zijn. Ook zijn er nieuwe wapens en skins te ontgrendelen, die je allemaal kunt overzetten naar het hoofdspel om daar naar believen te gebruiken. Hieronder vind je de trailer zoals die eerder voor de andere platforms is vrijgegeven. En hier lees je onze review van de hoofdgame, een indrukwekkende titel maar niet perfect op de S2.

Claws of Awaij DLC-trailer: