Rayman 30th Anniversary Edition is NU te spelen

Tijdens de State of Play van afgelopen avond werd Rayman 30th Anniversary Edition aangekondigd voor PlayStation 5 en Nintendo Switch. Na 30 jaar keert onze ledemaatloze held terug met zijn allereerste game(s). En het mooiste? Hij is nu al verkrijgbaar!

Een raam naar het verleden

De geruchtenmolen rondom een terugkeer van Rayman draait al langere tijd op volle toeren. Nog niet zo lang geleden verscheen er een leeftijdsclassificatie voor Rayman 30th Anniversary Edition, wat fans alleen maar in hun vermoeden sterkte dat in ieder geval de eerste game een terugkeer zou maken. En ja hoor, hij is er! Een van de grootste vragen was echter: hoe ziet die editie eruit? Geen gekke vraag, aangezien er van Rayman 1 verschillende versies zijn uitgebracht. Elke consoles/handheld was weer anders. Dus wat zit er in deze 30th Anniversary Edition dan? Het antwoord: alles! Spelers kunnen in vijf verschillende versies van de platformklassieker duiken: PlayStation, Atari Jaguar, GameBoy Colour, GameBoy Advance, en MS-DOS. Én een origineel prototype! Daar komt nog eens bij dat deze jubileumeditie maar liefst 120 extra levels heeft. Het is dus niet alleen een nostalgietrip voor de fans, er is ook genoeg nieuws te ontdekken. Wie de game vroeger heeft gespeeld, herinnert zich ongetwijfeld nog de hoge moeilijkheidsgraad die onder de kleurrijke, vrolijke artstyle verborgen ging. Bang dat dit dezelfde frustraties gaat opleveren, maar dan in HD? Geen zorgen, want de game introduceert handige tweaks, zoals ongelimiteerde health of no deaths.

Tot slot doet Rayman 30th Anniversary Edition ook dienst als een digitaal museum. Niet alleen door je met de game zelf mee te nemen in het verleden. Er zit ook een documentaire bij, evenals concept art. De onderstaande trailer laat het je allemaal zien. De visuals zijn opgepoetst, en als we goed luisteren, klinkt het ook alsof de soundtrack een make-over heeft gehad.

Ga jij ‘m spelen?