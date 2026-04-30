Releasedatum en nieuwe trailers voor Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains

Dit is een game voor wie houdt van een potje Monopoly én fan is van Star Wars! De nieuwe game van Ubisoft genaamd Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains verschijnt op 11 juni voor o.a. de Nintendo Switch en Switch 2. En zal dan voor €29,99 over de digitale toonbank gaan. Wie nieuwsgierig is geworden kan hieronder twee nieuwe trailers bewonderen van Ubisoft en ontwikkelaar Behaviour Interactive. Het gaat om een korte World Premiere Trailer en een iets langere gameplay overzichtstrailer.

Monopoly met een twist! Stap het Star Wars-sterrenstelsel binnen met een gedurfde, nieuwe variant op de alom bekende game. Speel alleen of strijdt samen met familie en vrienden, online- of naast elkaar op de bank in coöp-multiplayer. Stel je team samen, creëer je eigen selectie van iconische Star Wars-personages en vecht om de heerschappij over de melkweg terwijl je je verplaatst over legendarische planeten en locaties. Kies uit 28 Star Wars-helden en -schurken, elk met hun eigen unieke vaardigheden. Of je nu samenwerkt met Luke Skywalker of Darth Vader ontketent, elke wedstrijd zit boordevol teamstrategie, verrassingen en klassieke Star Wars-momenten. Experimenteer met verschillende helden om het perfecte team samen te stellen. Er is altijd een reden om nog een rondje te spelen.

World Premiere Trailer

Gameplay Overzichtstrailer