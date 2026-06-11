[Preview] Rhythm Paradise Groove – precies wat je wilt van de serie

Rhythm Paradise Groove komt begin volgende maand uit en daarmee is het na 11 jaar eindelijk tijd voor een nieuwe Rhythm Paradise/Rhythm Heaven game. Wij konden alvast aan de slag gaan met enkele van de minigames. Zowel alleen, als met andere spelers. Hoewel het meer dan 80 spellen voor singleplayer heeft en meer dan 30 voor multiplayer (dit zijn andere games) kon ik er maar een handjevol van proberen.

Ritme is niet altijd wat het lijkt

In de singleplayer modus hebben wij vijf verschillende games kunnen proberen en een voorproefje gehad van Beatspell. Na ieder spel individueel te hebben geprobeerd konden we afsluiten met een remix van die vijf games. Zoals verwacht zijn alle games qua concept erg simpel. Je hebt een enkele of misschien twee knoppen om de benodigde actie uit te voeren. Echter, het is zeker geen simpele ervaring en ook zeker niet een spel wat je moet spelen met omgevingsgeluid. Het ritme is namelijk niet constant en verschilt erg per game.

Zo heb je bijvoorbeeld de minigame waar je met een hond een frisbee moet vangen. Dit een specifiek aantal seconden na een fluitje ven het baasje. Na een aantal rondes zal de camera opeens inzoomen woordoor visuele cues niet zichtbaar zijn of wordt er nog een frisbee gegooid terwijl de eerste nog onderweg is. Ditzelfde idee geldt eigenlijk voor alle games. Of het nu een iets andere audio cue is om te zeggen of je moet springen of rollen als lucky cat of hoe lang je paraplu open moet zijn.

Het ritme verandert in al deze games regelmatig, maar niet op een vervelende manier. Ieder patroon is te herkennen met wat oefening (of talent). Het zorgt er wel voor dat je goed op blijft letten en de games dus niet alleen maar een standaard herhaling zijn. Sowieso vind ik de diversiteit aan type ritmegames nu al erg indrukwekkend dus ben ook zeker niet bang dat fans hier snel op uitkijken.

Beatspell straft fouten meteen af

Beatspell is een nieuwe optie in deze game waarvan ik vond dat die zijn eigen plekje verdiende. Hoewel ik niets over de verhaallijn zal vertellen is de gameplay wel een unieke ervaring en ook een uitdagende. In het verhaal zul je magie moeten gebruiken om verschillende vijanden te verslaan en vooral ook zelf niet doodgaan. Hiervoor leer je verschillende spreuken die allemaal een ander ritme aanhouden.

In de levels die ik speelde, leerde ik twee spreuken. De aanvalsspreuk ‘Vlam’ en de verdedigende ‘Genezing’. Vlam was redelijk standaard. Je moest eerst B en daarna A indrukken. Natuurlijk wel op een specifieke timing. Wanneer een indicator één van de grote bollen in je raster (wat je hieronder ziet) bereikt moest je B indrukken en A wanneer die de volgende bereikt. Dat gebeurt in een enkele seconde. Genezing maakt het al wat lastiger. Hierbij moet je halverwege B naar A nog op pijltje omlaag drukken. Des te nauwkeuriger je bent des te beter het effect.

Het is alleen niet zo dat je tegenstander dus rustig afwacht. Als je timing misgaat, zul je echt even een moment moeten pakken om rustig de draad op te pakken. Alleen als je hier te lang over doet zul je dus ook in de problemen te komen. De stress van het blijven leven en tegelijkertijd aanvallen is een bijzondere combinatie dit totaal anders voelt dan de cozy games die wij verder speelden. Het is in elk geval een goede toevoeging aan de game.

Multiplayer is een gezonde mix van coöp en competitie

Van multiplayer kon ik helaas maar twee spellen spelen. Toch gaf het een goed idee van wat er te wachten staat. De games waren namelijk totaal anders in opzet op een erg goede manier. De eerste game was namelijk een game waar we moesten samenwerken en de tweede moesten we tegen elkaar strijden. Hoe de uiteindelijke verdeling is hiertussen kan ik nog niet zeggen.

De eerste game was bij ons erg snel voorbij. We moesten namelijk als ninja een draagkoets beschermen. Door op links of recht te drukken met de pijltjes zul je zwaard slaan. Hierbij zullen er meerdere pijlen tegelijk afgevuurd worden, een enkele missen levert al flink wat schade op. Wanneer je te veel oploopt, is het direct game over. Dit gebeurt al bij zes gemiste pijlen en met vier man kan dat erg snel gaan. Je kunt wel wat schade repareren door speciale hartjespijlen kapot te slaan, maar die moet je dan wel raken. Ook in deze game zal het tempo steeds veranderen waardoor je goed moet blijven opletten.

De competitieve game was het pakken van een stuk taart. Wie het dichtste bij drie uur op de knop drukt wint. Het is alleen niet zomaar tien seconden wachten en dan precies drukken. De klok in beeld loopt wel eens langzamer of de audio is je aan het afleiden. Hoe dan ook, het is niet heel simpel om het te halen. Toch wisten meerderen van ons één of meerdere keren exact op 10 seconden de klikken. Zeker aangezien dit nog maar het eerste niveau was ben ik benieuwd wat er verder nog kan komen.

Wat misschien voor sommigen wel jammer is: de game heeft geen enkele vorm van online gameplay. Je zult dus echt samen moeten spelen in één locatie.

Precies wat je verwacht

Van wat ik heb kunnen spelen is het precies wat je verwacht van een spel in deze franchise. De personages en animaties zijn bijzonder, maar de gameplay zit erg goed in elkaar. Hoewel de games in eerste instantie erg simpel lijken zit er een stuk diepgang in die je niet per se verwacht, zeker wanneer je even bezig bent en de game het opschudt. Met andere cues, beeld of een hoger/lager tempo. Vooral in Beatspell is het lastig om de maat terug te vinden door de druk.

Het lijkt een uitstekend spel te worden. Het is nog even wachten, maar de game ligt op 2 juli in de winkels. Dit is voor de originele Switch, maar natuurlijk is die op de Switch 2 te spelen.