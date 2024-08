[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 33

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Minami Lane

Prijs in de Nintendo eShop: €4,99 – 15 augustus 2024

In Minami Lane creëer en beheer je je eigen schattige straat. Je begint met wat simpele huizen, waarna er mensen in zullen trekken. Vervolgens kun je helemaal los gaan om de buurt zo mooi mogelijk te maken, waarmee je het geluk van je bewoners maximaliseert. Bouw winkels en andere attracties, beheer wat ze in de winkel verkopen en luister goed naar de wensen van de bewoners. Voltooi missies om nieuwe gebouwen te unlocken en bouw zo de mooiste en schattigste straat die je kunt verzinnen.

Magical Delicacy

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 15 augustus 2024

Magical Delicacy is een cozy cooking sim/ metroidvania waarin je het verhaal volgt van Flore. Deze jonge heks reist af naar een avonturendorp, Grat, in de hoop haar magische krachten te trainen en een volwaardige heks te worden. Wanneer ze daar is aangekondigd opent ze een winkel waar ze drankjes en maaltijden verkoopt aan de lokale bevolking. Van simpele dorpslieden tot mysterieuze reizigers, iedereen loopt op zijn tijd haar winkel binnen. Zo leert ze langzaam maar zeker dit slaperige havenstadje beter kennen. Al snel leert ze de verhalen van iedereen kennen , waardoor ze erachter komt dat er meer in Grat te beleven is dan ze dacht. Dus verzamel die ingrediënten, hou je eigen heksentuin bij en kook de lekkerste gerechten in deze vriendelijke en magische wereld.

Rewind or Die

Prijs in de Nintendo eShop: €11,99 – 16 augustus 2024

En dan nu even wat compleet anders. Rewind or Die is een horror game met een heerlijke retro look. Niet alleen ziet het eruit alsof het uit de jaren 90 komt, daar speelt het zich ook af. Jij speelt namelijk Mike, die werkt in een videotheek. Je collegga is weer eens niet komen opdagen en dus wordt jij ingezet om zijn dienst op te pakken, maar vandaag is anders dan anders. Een seriemoordenaar heeft namelijk net bedacht dat de videotheek zijn nieuwe jachtplek is… Ga om met boze klanten, vreselijke werkgevers en hou je winkel schoon (nou ja, zo schoon als het maar kan). Oh, en maak je geen zorgen over die enge telefoontjes die je af en toe krijgt. Of die persoon die door het voorraam naar je kijkt. Hoort er allemaal bij.

Wat verder verschijnt in de week van 12 tot en met 18 augustus:

12 augustus: Supermarket manager 2024

13 augustus: Bus Simulator – Premium Edition

13 augustus: BeatBuddy

13 augustus: Guayota

13 augustus: Hidden Through Time 2: Discovery

14 augustus: Sam & Max: The Devil’s Playhouse

14 augustus: Cat’s Request

14 augustus: Tiny Pixels Vol.1 – Ninpo Blast

15 augustus: Arco

15 augustus: Space Raft

15 augustus: Phantom Spark

15 augustus: Just Crow Things

15 augustus: Squiggle Drop

15 augustus: The Godfeather: A Mafia Pigeon Saga

15 augustus: Aery: Ancient Empires

15 augustus: Arcade Tanks World – Tank Battle Simulator

15 augustus: Overboss

15 augustus: Cybermania: Parkour Uprising

15 augustus: Ultimate Fishing Supermarket Simulator 3D

15 augustus: Amazing Drawing: Coloring Book Simulator

15 augustus: Parking Masters

15 augustus: Parking Masters – Deluxe

16 augustus: Elrentaros Wanderings

16 augustus: Breakfast Bar Tycoon – Super Edition

16 augustus: Parking Jam

16 augustus: Turn to Mine

16 augustus: Mute Crimson DX

16 augustus: Thief Puzzle

16 augustus: Cast Away

16 augustus: Cup Killer Sandbox Game

16 augustus: The Sirena Expedition

16 augustus: Murder is Game Over: Streaming Death

16 augustus: Dadish Collection

16 augustus: Lunar Nightmare

17 augustus: Hentai Anime: Girl Succubus Extended Edition

17 augustus: Bizarre

17 augustus: Exit Station 7

18 augustus: D.C.K. Dock Chess King

18 augustus: Ataraxie

