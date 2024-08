[Gerucht] Switch 2-hardwareinformatie mogelijk uit douanegegevens afgeleid

Het is weer zover: Switch 2-nieuws! Het is nog niet duidelijk wanneer deze opvolger van Nintendo’s hybride console te koop is. In elk geval kunnen we de aankondiging ervan uiterlijk in maart 2025 verwachten. We hopen natuurlijk dat de release dan ook niet lang meer zal duren. Gelukkig sprokkelen we zonder de officiële aankondiging ook al wat nieuwtjes bij elkaar, zoals het mogelijke bestaan van backwards compatibility.

Op forum Famiboards kwam een lid met informatie uit douanepapieren. Volgens deze documenten lijkt het erop dat het docking station van de Switch 2 een ventilator zal bevatten. Daarnaast zou de Switch 2 een krachtigere adapter krijgen: 60W in plaats van de 36W voor de huidige Switch. Deze informatie, gecombineerd met eerder nieuws over de mogelijke specificaties, doet de speculaties uiteraard op hol slaan. De krachtigere adapter zou ervoor kunnen zorgen dat de Switch 2 extra snel oplaadt, maar er doen nog veel interessantere ideeën de ronde. Let op, het volgende gerucht is geenszins bevestigd en momenteel omstreden in de community, maar toch te leuk om niet te delen: er zijn mensen die denken dat dit nieuws duidt op een dual screen-functie!

Volgens aanhangers kunnen onder meer de ventilator en de adapter een teken zijn dat de Switch 2 streaming naar je TV ondersteunt door draadloos contact te maken met het docking station. Als dat zo is, biedt dat mogelijkheden voor oude Wii U-games! Maar nogmaals, dit idee is voor nu vooral een hersenspinsel en niet onderbouwd zoals de andere geruchten. Zou jij een toekomst zien voor dual screen-functionaliteiten op de Switch 2, of denk je dat we dit idee vooral moeten laten liggen?

Ben je iemand die liever hoort over de nieuwe ontwikkelingen dan dat je de Famiboards ervoor doorploegt? Dan is onderstaande video van Nintendo Prime meer iets voor jou!