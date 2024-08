Launch trailer viert release The Lullaby of Life

The Lullaby of Life verscheen deze week op de Nintendo Switch. Om de release van dit muzikale avontuur te vieren hebben 1 Simple Games en Midwest Games een launch trailer online gezet. Hierin kun je nog even een mooi beeld krijgen van deze kleurrijke en muziekvolle game. Je kunt hem hieronder bekijken. The Lullaby of Life is te downloaden in de Nintendo Switch eShop voor €13,49.

The Lullaby of Life is een puzzel avonturen game waarin je puzzels oplost met muziek. Je speelt een deeltje dat tot leven is gekomen tijdens het ontstaan van het heelal, met de kracht om muziek te spelen in de vorm van geloven. Gebruik deze geluidsgolven in reeksen met kleuren en symbolen. Wees creatief in je denken, en gebruik goed getimede muzieknoten om de uitdagingen op je pad op te lossen. Maak nieuwe reisgenoten wakker, breng slapende wezens tot leven en puzzel jezelf een weg door dit abstracte heelal!