The Pokémon Company viert Pokémon Gold & Silver met speciale merch

Het is op 21 november alweer 25 jaar geleden dat Pokémon Gold & Silver uitkwamen op de Game Boy Color in Japan. Reden genoeg voor The Pokémon Company om dat goed te vieren. Wij zullen alleen nog even moeten wachten.

Japan-only

Vandaag de dag releasen games wereldwijd vrijwel op hetzelfde moment. In de tijden van Pokémon Gold & Silver was dat wel anders. Onze releasedatum scheelt namelijk ongeveer anderhalf jaar. De games kwamen bij ons uit op 6 april 2001. Het 25-jarige jubileum zal hier dus nog even op zich laten wachten. In Japan gaan ze echter los in de winkels vanaf 23 november. Dan zullen er veel producten in de Pokémon Centers komen te liggen die een ode brengen aan Gold & Silver.

Er is hoop dat sommige van deze producten op Amazon beschikbaar zullen komen. Daarnaast biedt Nintendo zelf ook producten aan uit de Japanse Nintendo-winkels in de online Pop-Up Store. Of daar in de toekomst ook Pokémon-producten aan worden toegevoegd is niet bekend. Word jouw bankrekening al leger door te kijken naar onderstaande merchandise?