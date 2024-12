Releasedatum, trailer en limited edition aangekondigd van The Hundred Line: Last Defense Academy

Er is een heleboel nieuwe informatie verschenen van The Hundred Line: Last defense Academy, de nieuwe game van de makers van Danganronpa. Deze game werd afgelopen juni aangekondigd via de Nintendo Direct, maar afgezien van het globale verhaal en een vage releasedatum wisten we nog niet heel veel. Daar is nu verandering in gekomen. Allereerst weten we nu dat de game op 24 april 2025 beschikbaar wordt. Het is bevestigd dat XSEED de uitgever is van deze titel, en deze heeft meteen een Limited edition van de game aangekondigd. Naast de game zal deze een artbook bevatten (met werk van fan-favorieten Rui Komatsuzaki and Shimadoriru), een soundtrack CD met 10 nummers, een acryl diorama met de main cast, een metalen Last Defense Academy pin, een geprinte versie van The Hundred Line short novel en 15 character art kaarten.

Dit alles werd overigens ook laten zien in een nieuwe trailer. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

Het verhaal van The Hundred Line: Last Defense Academy

The Hundred Line: Last Defense Academy is een strategische RPG worden maar dan gecombineerd met visual novel-elementen. Je volgt het verhaal van scholier Takumi Sumino, die een normaal leven leidt in de Tokyo Residental Complex. Elke dag is zo ongeveer hetzelfde en er gebeurd nooit wat… tot er op een dag wel iets gebeurd. Vreemde monsters vallen de stad aan, en te midden van de chaos verschijnt een wezen dat zichzelf SIREI, die Takumi krachten belooft die hemzelf en zijn naasten kan beschermen. Het enige wat hij daarvoor moet doen is zichzelf in zijn borst steken!

Niet veel later bevind Takumi zich plots in de Last Defense Academy, een kolossale school in het midden van nergens, omringd door een vreemd buitenaards vuur. Hij en 14 anderen zijn gekozen voor de Special Defense Unit, en hebben de taak gekregen de school gedurende 100 dagen beschermen. Hun bloed is veranderd in het mysterieuze Hemoanima, een gemuteerde bloedsoort die bovennatuurlijke krachten geeft. Hoe veel durven ze op te geven om terug te gaan naar hun oude leven? Hoe ver durven ze te gaan om de wereld te redden van deze verachtelijke wezens?