Nintendo Music verwijdert ‘geheime’ nummers

Twee dagen geleden schreven we over vijf geheime Splatoon 2-nummers op Nintendo Music. Op Nintendo’s muziekapplicatie is onlangs de soundtrack van Splatoon 2 geüpload, maar oplettende fans ontdekten dat er meer nummers waren. Deze vijf nummers, die oorspronkelijk alleen uitkwamen op Japanse soundtrack-cd’s, kon je alleen vinden door naar de titels te zoeken met de zoekbalk. Maar helaas is het nu uit met de pret: Nintendo heeft ze verwijderd. Waarom is onduidelijk, maar het heeft mogelijk te maken met de eerder zo exclusieve release van de nummers.

Nieuwsgierig naar de nu extra-exclusieve nummers? Het gaat om de volgende titels: A Brighter Future Awaits! (Grizzco recruitment video), January 2017 trailer, Bonus Track (After Octo), Splatocalypse (Final Splatfest Trailer) en Inkopolis Memorial Mixtape. Van dit laatste nummer is onderaan dit artikel een video toegevoegd. Heb jij de nummers nog kunnen luisteren voor ze offline gingen? En wat vond je ervan? Laat het ons weten in de comments!