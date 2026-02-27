Resident Evil Requiem krijgt launchtrailer

Vanaf vandaag kun je aan de slag met Resident Evil Requiem. Wij hebben de game al gespeeld en waren er erg enthousiast over. Lees dus vooral even onze review. De game biedt een perfecte mix van de klassieke horror gameplay uit de eerste drie delen van de serie, samen met actie zoals we die kennen uit bijvoorbeeld Resident Evil 4. We hebben er even op moeten wachten, maar de game is vanaf nu verkrijgbaar en daar hoort natuurlijk ook een trailer bij.

De trailer toont verschillende beelden uit het spel en geeft alvast een indruk van wat je mag verwachten. We zien hoe Grace Ashcroft en Leon S. Kennedy van elkaar gescheiden worden, waarna ze beide hun eigen avontuur zullen beleven.Ben jij al met de game aan de slag gegaan?