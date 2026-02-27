Pokémon XD: Gale of Darkness vanaf volgende maand te spelen

Zat je te wachten op de Pokémon-games die waren aangekondigd voor Nintendo GameCube – Nintendo Classics? Dan is er gedeeltelijk goed nieuws voor je. Pokémon XD: Gale of Darkness verschijnt namelijk volgende maand op de dienst. Deze game verscheen oorspronkelijk in 2005 en is nu bijna onbetaalbaar om tweedehands te kopen.

De game volgt een unieke verhaallijn waarin je Shadow-Pokémon moet redden en purifiën. Het is een direct vervolg op Pokémon Colosseum, wat het apart maakt dat deze game eerst verschijnt. Zeker aangezien het concept van Shadow-Pokémon al van Colosseum afstamt. De bijzonderste mechanic van deze game is echter de toevoeging van Shadow Lugia. Hoewel normale Shadow-Pokémon een normale vorm behielden, is Shadow Lugia een bijzonder design. Dit is dan ook de enige game waar die Lugia in voorkomt.