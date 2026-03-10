Resident Evil Requiem krijgt verhaaluitbreiding, een fotomodus en een minigame

Het nieuwste deel in de Resident Evil-serie, Requiem, verscheen op 27 februari voor o.a. de Switch 2. Binnen een week ging de titel al meer dan 5 miljoen keer over de (digitale) toonbank. Als warme broodjes dus. In een vandaag gedeelde videoboodschap op X bedankt game-director Koshi Nakanishi spelers voor hun support. In diezelfde video vertelt hij ook meer over de toekomstige content-plannen voor Resident Evil Requiem. Het gaat o.a. om een verhaaluitbreiding, fotomodus en een minigame. Voor het gemak vind je de video ook onderaan dit bericht.

A message from Koshi Nakanishi, director of Resident Evil Requiem. pic.twitter.com/54aKw80h8K — Resident Evil (@RE_Games) March 10, 2026

Er is op dit moment nog maar weinig bekend over de verhaaluitbreiding. Volgens Nakanishi zal deze ‘dieper in de wereld van Requiem duiken’. Hij zei ook dat het ‘nog even zal duren’ want er wordt nog volop aan gewerkt. Een precieze releasedatum is dus ook nog niet bekend. Wat wel eerder naar Resident Evil Requiem komt, is een fotomodus. Nakanishi gaf ook aan dat er een soort van minigame gepland staat. Beide zullen rond mei verschijnen.

Gisteren bracht Capcom trouwens de eerste update voor de game uit, . Die bevat vooral verbeteringen onder de motorkap om de algehele speelbaarheid te verbeteren. Ook lost het problemen op die de voortgang van spelers onder bepaalde omstandigheden belemmerden. Ben jij al in deze nieuwe titel uit de Resident Evil-reeks gedoken? Wij vonden het een meesterwerk. Mocht je onze review onverhoopt nog niet gelezen hebben, dat kan hier.