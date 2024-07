[Review] Primal Survivors – Kort maar krachtig?

Kort maar ook niet krachtig

Primal Survivors verscheen eerder al op de PC, de titel is nu ook verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Kunnen fans van top-down shooters en twin-stick shooters hun borst nat maken voor een interessante game of is het beter deze links te laten liggen? Wij hebben de game uitgebreid voor je getest.

Een ervaren ontwikkelaar?

Indie-studio Afil Games is om te beginnen geen nieuwkomer op het gebied van top-down shooters, dan wel twin-stick shooters. Hun reputatie daarin is echter niet altijd even goed, aangezien een aantal van hun games relatief slecht beoordeelde Vampire Survivors-imitaties zijn. Met Primal Survivors belooft de studio echter verbetering. Als fan van het genre gaf ik de titel dan ook graag een kans. Primal Survivors is kort gezegd een top-down overlevingsspel vol unieke en bizarre wezens om in grote hoeveelheden te verslaan. In de game moet je handmatig richten op vijanden en dus is de benaming twin-stick shooter hier de beste keuze. Afhankelijk van de game mode die je kiest, word je 10 of 15 minuten in het level geplaatst. Jouw taak is zo lang mogelijk overleven en zoveel mogelijk vijanden verslaan om sterker te worden om zo baasgevechten te overleven. Een ander verschil tussen de twee game modi is onder andere hoe sterk de eindbazen zijn én hoeveel je er tegenkomt.

Alles draait om upgrades

Het leuke aan Primal Survivors zit ‘m met name in de vele upgrades die je tijdens je speelsessie krijgt. Telkens als je genoeg vijanden hebt verslagen, kun je een van de drie kaarten kiezen die een upgrade met zich meebrengen. Denk hierbij aan sterkere aanvallen, het bevriezen of juist verbranden van vijanden, tot het van grotere afstand raken van vijanden. De keuze aan upgrades is aanzienlijk, en dat brengt fijne variatie met zich mee. Sterker nog, je kan gerust zeggen dat alles in het spel om deze upgrades draait. Wanneer je te weinig vijanden verslaat en dus minder upgrades bemachtigt, kom je bij een baasgevecht al snel in de problemen.

Aan de andere kant ligt verveling echter snel op de loer en heb je alles met een paar uur wel gezien. Het scherm scrolt eindeloos alle kanten op, je schiet op vijanden en verzamelt power-ups, en af ​​en toe verschijnt er een baas. Hierdoor wordt het scherm vergrendeld tot deze is verslagen. Wegrennen is dus geen optie. Na het overlijden van een baas kun je een unieke upgrade kiezen, denk aan de gifspuwende angel van de gigantische wesp die je moet verslaan. Bij hogere moeilijkheden hebben bazen meerdere gezondheidsbalken wat wel voor meer uitdaging zorgt. Toch is dit het in de basis wel, niets meer niets minder. Maar eerlijk is eerlijk, Primal Survivors kost net geen 5 euro en daarmee wil ik de game op het gebied van content en speelduur dan ook niet te hard afrekenen.

Audiovisueel

Ook audiovisueel weet de game niet heel erg te overtuigen. Verwacht een eenvoudige 8-bit grafische stijl, alsof je een latere generatie NES-game speelt. Het is allemaal prima voor de prijs, maar bijzonder is het allerminst. Verder mist de titel ook wat snelheid. Het bewegen door het scherm gaat gewoon nét even te traag. Overigens loopt alles wel vloeiend, maar dat mag in feite ook wel verwacht worden gezien de beperkte grafische kwaliteit.

Conclusie

Hoewel Primal Survivors niet slecht te noemen is, is er hier ook niet veel dat écht weet te overtuigen en slechts het upgrade-systeem weet de game staande te houden. Er is verder weinig innovatie, wat jammer is want we hebben dit soort games in overvloed. Het spel biedt qua inhoud net genoeg voor wat je voor de prijs mag verwachten. Als je verslaafd bent aan het genre, is dit leuk als snel tussendoortje, maar feit is wel dat je al betere games voor je geld kunt vinden.

+ Upgrade-systeem is uitgebreid

+ Vriendelijke prijs – Maar na enkele uren heb je het meeste wel gezien

– Weet nergens echt in uit te blinken of zich te onderscheiden van betere titels uit het genre



.

DN Score: 6,5