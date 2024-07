9 R.I.P. komt 15 oktober uit

Een griezelige game voor een spookachtige maand.

Nadat eerder dit jaar 9 R.I.P. werd aangekondigd, was het nog een tijd onduidelijk wanneer deze zou verschijnen. Zojuist is onthuld dat de game op een toepasselijk moment uitkomt. 9 R.I.P. is namelijk een ‘creepy’ otome. En wat is nou beter dan de maand met Halloween? De releasedatum van 15 oktober is daarom perfect om rond Halloween te griezelen!

9 R.I.P. richt zich op het bovennatuurlijke. In het verhaal komt de hoofdpersoon in contact met verschillende soorten bovennatuurlijke verschijnselen, maar geloven doet ze niet. Afhankelijk van jouw keuzes kom je in een bepaalde route terecht met heerlijke bovennatuurlijke mannen. Wie weet word jij wel verliefd op een van hen of zij op jou?

De game zal zowel digitaal als fysiek verkocht worden. Voor de fysieke versie heb je de keuze uit Day One Edition, Aroma Edition en Limited Edition. Elk met zo hun bonussen. Meer daarover lees je op de website van 9 R.I.P. zelf.