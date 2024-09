[Preview] Net.Attack() – Een  interessant knalfestijn voor aspirant-developers

Op de gamescom hadden we een afspraak om een geheime onaangekondigde game van byterockers te spelen. Het is altijd spannend om er achter te komen wat je dan te spelen krijgt. Na lang zoeken in de hal waar we de afspraak hadden, vonden we dan eindelijk de stand gevonden waar deze geheime game gespeeld kon worden. Het ging om de game Net.Attack(). Een top-down actieroguelite, die is geïnspireerd op Vampire Survivors, waarin je speelt als een goede hacker die een systeem moet hacken. Als ICT-student met wat development-ervaring was ik meteen geïntrigeerd door het spel. Lees hier hoe ik het heb ervaren.

Goede hacker

Zoals eerder gezegd speel je in Net.Attack() als een zogenaamde white hat-hacker die in een systeem moet inbreken om dat vervolgens juist te beveiligen. Door dat te doen moet die eerst alle vijanden uitschakelen welke je met laserstralen kapotschiet. Aan het begin van een run zijn dit er nog vrij weinig, maar naarmate je langer doorgaat komen er steeds meer bij. Tijdens een run is het de bedoeling om datapoints te verzamelen. Dit doe je door grote gele chips te hacken, die door het level zijn verspreid. Terwijl je hier op staat, worden ze langzaam blauw en worden de punten vervolgens aan je totaal toegevoegd.

Doorgaan of stoppen?

Een andere methode om punten te verzamelen is om vijanden kapot te schieten, dit levert echter minder punten op. De punten kun je later vervolgens gebruiken om upgrades voor je personage mee te kopen. Je hebt voor iedere run een bepaald aantal punten nodig om deze succesvol af te maken. Je kunt daarna eventueel nog door om meer punten te verzamelen. Dit hoeft echter niet. Op moment dat je health heel laag is kun jouw run maar beter afronden, want wanneer je het loodje legt ben je alle verzamelde punten weer kwijt. De combat in de verschillende runs met vijanden is altijd spannend en interessant. Net als in Vampire Survivors wil je het zolang mogelijk volhouden, maar moet je soms ook de verstandige keuze maken om op tijd te stoppen.

Zeker wanneer je later in een run aankomt kan het heel uitdagend en spannend zijn. Het hele scherm zit dan vol met vijanden waar je als speler doorheen moet zien te wurmen. Ik had tijdens mijn speelsessie meegemaakt dat ik tegen het einde van een run aan zat en ik bijna alle datapoints in het level had verzameld. Ik moest alleen nog een gigantische zwerm vijanden passeren om mijn laatste datapoint te hacken en het level levend te verlaten. Dit was mij bijna gelukt, totdat ik op het allerlaatste moment niet door een groep vijanden kon komen. Dit was zonde voor mijn punten en progressie, maar toont wel aan hoe voorzichtig je als speler moet zijn tijdens een run.

Upgrades programmeren

Het meest unieke aan deze game en wat hem onderscheidt van bijvoorbeeld Vampire Survivors is de manier waarop je als speler aan upgrades komt. In plaats van het simpelweg kopen van upgrades heb je de mogelijkheid om deze te programmeren. Dit doe je door de code blokken die je met datapunten koopt te plakken aan andere blokken met regels code. Deze blokken zijn leuke knipogen naar alle developers onder ons. If-else-statements, for-loops en andere programmeerprincipes passeren allemaal de revue. Maar je hoeft gelukkig geen fanatieke ontwikkelaar te zijn om de game te kunnen begrijpen.

Het is een node-based codingsysteem, wat inhoudt dat je de code met blokken aan elkaar verbindt. Je hoeft de regels dus niet allemaal zelf te schrijven, wat het ook toegankelijk maakt voor mensen die hier niet bekend mee zijn. Dit betekent echter niet dat je zomaar wat lijntjes met elkaar kan verbinden. Je moet, net als in echte softwareprojecten, nog steeds goed nadenken of de code die jij verbindt wel logisch is en goed bij elkaar past. Je kunt het vergelijken met de codeblokspelletjes, die veel onderwijsinstellingen gebruiken om de basisprincipes van programmeren te leren. De ontwikkelaar zei ook dat dit zijn doel is met deze game. Wie weet komen er ook spelers die dankzij deze game hun passie ontdekken voor development en uitgroeien tot echte (game)developers.

Een vermakelijk knalfestijn voor (aspirant-)developers

Net.Attack() is een vermakelijke top-down actieroguelite en een aanrader voor ontwikkelaars en mensen die geïnteresseerd zijn in softwareontwikkeling. Hoewel de gameplay binnen de runs zelf niet veel anders dan andere games in dit genre, knalt het wel heel lekker weg. Maar in tegenstelling tot andere games laat Net.Attack() zich van zijn beste kant zien tijdens de runs door. Hier heb je de kans om allemaal aparte wapens aan te schaffen en te upgraden middels regels code. De manier waarop ze development in deze game hebben verwerkt vind ik ontzettend sterk. Met de code die je kan verbinden kun je hele uiteenlopende builds maken. Ervaren developers zullen door hun kennis ongetwijfeld een streepje voor hebben tijdens het spelen van deze game. Maar Net.Attack() is gelukkig wel toegankelijk genoeg voor mensen die geen ervaring hebben met development en op deze manier de basisprincipes te leren.

Een van de ontwikkelaars van de game zei dat de game pas zeven maanden in ontwikkeling was. Een releasedatum is daardoor dan ook nog niet bekend. Hij wilde hem wel ergens in 2025 uitbrengen voor de pc en Nintendo Switch. Ook gaf hij aan om hem misschien ook naar mobile te porten, maar dat kwam pas op een later tijdstip. Ben jij nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe top-down actieroguelite? Laat het weten in de reacties! Wil je meer willen lezen van onze gamescom-coverage? Klik dan op deze link.