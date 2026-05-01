BoxBoy + BoxGirl heeft een rating gekregen in Taiwan

Een nieuwe week een nieuwe Switch 2-rating zo lijkt het de laatste weken te gaan. Zo ontvingen we vorige maand al ratings voor Marvel’s Guardians of the Galaxy en de maand daarvoor één voor Devil May Cry 5. Er zou bijna een hele Nintendo Direct kunnen worden gewijd aan alle games waarvan we de afgelopen maanden Switch 2-ratings hebben gekregen. Nu is er op het forum ResetEra een nieuwe rating van een onaangekondigde Switch 2-game opgedoken. Het gaat om de game BoxBoy + BoxGirl. BoxBoy + BoxGirl is het vierde deel in de puzzel franchise: BoxBoy en is ontwikkeld door Hall Laboratory, die we kennen van Kirby. De originele game verscheen in 2019 voor de Switch 1. De rating suggereert daarmee dat de game ook naar de Switch 2 wordt geport.

Heb jij BoxBoy + BoxGirl op de originele Switch gespeeld? Of heb jij één van de eerdere BoxBoy-games gespeeld? En zit jij te wachten op een Switch 2 port van dit vierde deel? Laat het weten in de reacties!