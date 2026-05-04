Smalland: Survive the Wilds verschijnt in mei op de Nintendo Switch 2

Ongeveer twee maanden geleden liet uitgever Maximum Entertainment weten dat Smalland: Survive the Wilds naar Nintendo’s tweede hybride console zou komen. Het spel zou deze lente worden uitgegeven, maar wanneer precies was nog onbekend. Tot vandaag tenminste, want deze middag is er middels een trailer bekendgemaakt dat de game 14 mei zal verschijnen. De titel gaat voor een bedrag van €34,99 over de digitale toonbank.

Smalland: Survive the Wilds is een survivalspel, waarin je een groots avontuur beleeft op kleine schaal. Omdat overleven als mini wezentje centraal staat, krijg jij de taak om wapens en pantsers te maken, dieren te temmen en berijden, kampen op te bouwen en een vreemd land te verkennen. Gelukkig hoef je er niet per se alleen voor te staan: de game is immers met maximaal 10 spelers te spelen. Gaat het jou lukken om in deze wildernis te blijven leven?