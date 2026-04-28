Captain Majima wordt morgen toegevoegd aan Sonic Racing: CrossWorlds

In maart kondigde SEGA de komst van drie nieuwe bestuurders aan voor Sonic Racing: CrossWorlds. Red uit Angry Birds werd half april al aan de race toegevoegd. SEGA laat nu weten dat de volgende bestuurder, Goro Majima (Captain Majima) uit Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, morgen beschikbaar komt. Het gaat om DLC die voor spelers met een digitale/fysieke versie van de game gratis te downloaden gaat zijn. Wat krijg je allemaal? Nou:

Goro Majima (Captain Majima) als speelbaar personage

Goro Majima (Captain Majima)’s bolide, de Goromaru

Speciale emotes en geluiden

De update gaat live op 29 april 17:00 PT, dat is bij ons op 30 april om 2 uur ’s nachts. Vanaf die tijd start ook het in-game ‘Captain Majima Festival’, waar racers stickers, gadgets en meer kunnen verdienen. Het event loopt van 29 april om 17:00 uur PT tot 3 mei om 16:59 uur PT (4 mei in de nacht voor ons).

Sinds de release van Sonic Racing: CrossWorlds breidt SEGA het aanbod aan personages uit met allerlei betaalde DLC en gratis updates. De volgende bestuurder die we in mei mogen verwelkomen is Arle van Puyo Puyo. Als daar nieuws over is zullen we dat uiteraard weer met jullie delen!