Nintendo deelt hoogtepunten van de maand april

De laatste dag van april is alweer aangebroken en dus vond Nintendo het weer de hoogste tijd om een nieuwe hoogtepunten video in elkaar te knutselen. Dat is weer goed gelukt en daarom worden er in de video onderaan dit artikel Nintendo Switch en Switch 2-spellen aangeraden. Het is sowieso leuk om terug te blikken op de vierde gamemaand van het jaar, maar als je een titel gemist hebt – dan lukt het je om die misschien alsnog te spelen!

Maar wat zijn dan eindelijk de hoogtepunten van april 2026? Nintendo vond het in ieder geval waard om onder andere Pokémon Champions, Tomodachi Life: Living the Dream en Pragmata in het zonnetje te zetten. Van al deze spellen hebben wij review geschreven, dus als je daar benieuwd naar bent – dan hoef je alleen maar op de naam van de desbetreffende titel te klikken. Ben jij het eens dat deze lading games aanraders zijn of heb jij in april een ander spel gespeeld waarvan jij vindt dat die wat extra aandacht verdiend? Laat het ons dan vooral weten in de reacties!