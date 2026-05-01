Ground Zero Hero komt naar de Switch (2)

Vorig jaar werd Ground Zero Hero onthuld voor de pc. Hoewel er toen nog geen sprake was van een Switch-versie, is daar nu verandering in gekomen. De game zal naast de pc ook op de Switch en Switch 2 verschijnen. Een releasedatum is nog niet bekend op een vage zomer 2026 release na. Daarentegen is er wel een Steam-demo beschikbaar zoals te zien in onderstaande trailer.

Ground Zero Hero is een roguelike waarin je hordes aan mutanten moet verslaan. Je zal niet alleen de apocalyps moeten overleven, maar eerder domineren. Het radioactieve land is overspoeld door mutanten en jij gaat daarvan profiteren. Door mutanten te verslaan kan jij hun resten absorberen en mutaties stapelen. Jouw lichaam wordt op die manier een steeds andere, maar vooral sterkere build.

