Releasedatum bekend voor nieuwe bestuurder Arle in Sonic Racing: CrossWorlds

In maart kondigde SEGA de komst van drie nieuwe bestuurders aan voor Sonic Racing: CrossWorlds. Red uit Angry Birds werd half april aan de race toegevoegd en Captain Majima afgelopen week nog. SEGA laat nu weten dat de volgende bestuurder, Arle van Puyo Puyo, op 27 mei beschikbaar komt. Het gaat om DLC die voor spelers met een digitale/fysieke versie van de game gratis te downloaden gaat zijn. Precieze details zijn er verder nog niet gedeeld, maar inmiddels kunnen we al redelijk inschatten wat we mogen verwachten. Namelijk Arle als speelbaar personage, haar voertuig en bijbehorende speciale emotes en geluiden.

Uiteraard zal er rondom 27 mei ook weer een Puyo Puyo Festival plaatsvinden, zo blijkt uit onderstaande Event Kalender die via het officiële X-account van de game werd gedeeld. Daarop zien we de precieze start en duur van het festival. Let alleen wel op omdat de genoemde tijden gelden voor de ET-tijdzone, wij lopen daar 6 uur op voor. Sinds de release van Sonic Racing: CrossWorlds breidt SEGA het aanbod aan personages uit met allerlei betaalde DLC en gratis updates. Naast de gratis toevoeging van Arle staan ook de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem en Avatar Legends als extra betaalde DLC nog op de planning. Mocht je het totale overzicht van (aankomende) bestuurders eens willen bekijken, check dan de officiële SEGA-website!