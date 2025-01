Soma, Amnesia: Rebirth en Amnesia: The Bunker aangekondigd voor de Switch

Het is pas net 2025, maar het belooft nu al een jaar te worden waarin we veel kunnen griezelen. Er zijn maar liefst drie horrorgames aangekondigd voor de Nintendo Switch, en dat zijn niet bepaalde onbeduidende titels in het genre. Het gaat om Soma, Amnesia: Rebirth en Amnesia: The Bunker. Hoewel er nog geen releasedata bekend zijn, weten we wel dat ze in ieder geval dit jaar uitkomen. Deze move lijkt het resultaat te zijn van een nieuwe samenwerking tussen Abylight en Frictional Games.

Pilaren van het horrorgenre

Kenners van het genre zullen zowel de namen SOMA als Amnesia ongetwijfeld als muziek in de oren klinken. En dat is natuurlijk niet zonder reden. Amnesia heeft met zijn eerste release, The Dark Descent, voorgoed zijn stempel op het horrorgenre gedrukt. Niet alleen omdat het de inspiratiebron was voor vele latere horrorgames, maar ook omdat het significant heeft bijgedragen aan de populariteit van Let’s Play-video’s op YouTube. Inmiddels zijn er meerdere games in de lugubere reeks verschenen, maar die waren nog niet allemaal op de hybride console van Nintendo te spelen. Rebirth is het directe vervolg op The Dark Descent, terwijl The Bunker, een release uit 2023, zich afspeelt tijden de Eerste Wereldoorlog. Deze laatste is ook de eerste Amnesia-game met een semi-open wereld. De gameplay verandert, maar het doel blijft hetzelfde: vermijd de monsters, zorg dat je niet doordraait, en vooral: overleef.

De andere grote naam is SOMA, een horrorgame die zich populair heeft gemaakt door het intrigerende scifiverhaal. De game is van dezelfde makers als de Amnesia-titels, dus qua gameplay zijn er zeker overeenkomsten. Maar de focus ligt meer op het verhaal, en dat merk je. De game speelt zich af in een facility op de bodem van de Atlantische Oceaan, dus je krijgt er ook meteen een dosis claustrofobie bij.

Nóg meer Amnesia

Terwijl we wachten op deze bloedstollende releases, is het de moeite waard om te vermelden dat Amnesia: Collection al wel te spelen is op de Nintendo Switch. Wil je dus alvast een potje griezelen, dan moet je hier zijn. Met Amnesia: The Dark Descent, Amnesia: Justine en Amnesia: A Machine For Pigs heb je voorlopig wel even wat munitie om jezelf de stuipen op het lijf te jagen. Maar wacht, er is meer: er is tevens aangekondigd dat deze collectie een fysieke release zal krijgen! Ook deze moet later in 2025 uitkomen, aldus Gematsu.