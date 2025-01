[Review] Donkey Kong Country Returns HD – Redelijke glow-up voor uitstekende platformgame

Iets meer dan veertien jaar geleden verscheen Donkey Kong Country Returns voor de Wii. Het was de eerste 2D Donkey Kong-game in ruim veertien jaar tijd. Kleine Maarten herinnert zich de oorspronkelijke release van Country Returns nog erg goed. Na een lange autorit naar een speelgoedwinkel ergens in Nederland, waar zijn vader onderweg enthousiast vertelde over allerlei muziek uit de jaren 70, kreeg hij de game toen cadeau voor zijn mooie schoolresultaten. Wat volgde was een lang weekend vol prachtige sfeervolle gameplay. Toch ging het niet zonder slag of stoot. De game was namelijk een stuk moeilijker dan de New Super Mario Bros.-games waar kleine Maarten toen aan gewend was.

Inmiddels zijn we veertien jaar verder en komt de game opnieuw uit voor de Switch. Het belooft een ware remaster van het origineel te zijn, met verbeterde graphics en alle content uit zowel de Wii- als de 3DS-versie. Maar tot in hoeverre zijn de graphics daadwerkelijk beter? En is deze game na al die jaren nog steeds de moeite waard?

Bananenjacht

De game begint met een introductie van de Tiki Tak Tribe. Nieuwe vijanden in de vorm van maskers die de dieren op Donkey Kong-eiland met muziek hypnotiseren. Onder hun invloed beginnen de gehypnotiseerde dieren Donkey en Diddy Kong’s bananenvoorraad te stelen. Aan jou als speler de taak om hier achteraan te gaan. Net als vrijwel iedere platformgame doet het verhaal er niet echt toe en dient het vooral als een excuus om de spelwerelden te verkennen. Dat is in deze game niet anders.

Levendige werelden

Wat volgt zijn acht sfeervolle spelwerelden. Elke wereld bestaat uit zes tot acht normale levels en een eindbaas. De werelden variëren van de traditionele thema’s zoals: jungle, lava en strand tot erg originele werelden zoals oude ruïnes en een grote fabriek.

Ook binnen de werelden zijn de levels erg gevarieerd. Waar je in Mario-games vaak horizontaal van A naar B platformt, hebben de levels in Country Returns regelmatig een verticalere opzet. Hoewel je meestal van links naar rechts beweegt, zijn er momenten waarop je bijvoorbeeld tegen een groene mossige wand moet springen en omhoog moet klimmen om verder te komen. Ook maakt de game creatief gebruik van zijn thematische context. In de tweede (strand) wereld zit bijvoorbeeld een level met gigantische golven die je dwingen om achter stenen te schuilen om te overleven. Later in dezelfde wereld krijg je te maken met een gigantische octopus die je met zijn tentakels probeert te doden.

De verschillen tussen hele horizontale en meer verticale levels, gecombineerd met de natuurrampen en set pieces die soms voorkomen, zorgt ervoor ervoor dat elk level uniek aanvoelt en iedere wereld een eigen identiteit heeft. Het brengt de wereld van Donkey Kong echt tot leven.

Voertuiglevels

Hoewel de meeste levels gelukkig draaien om het perfect timen van lopen en springen, bevat de game ook uitdagende mine cart- en raketlevels. Deze zijn vooral lastig omdat je letterlijk op rails zit en het tempo zo hoog ligt dat je bijna direct moet reageren op alles dat verschijnt. Dit maakt het ook met name erg moeilijk om alle collectibles te verzamelen. Deze collectibles bestaan uit vijf tot negen puzzelstukjes en de KONG-letters. Vooral het verzamelen van de KONG-letters is erg belangrijk. Je kunt er namelijk bonuslevels mee ontgrendelen.

Ondanks de hoge moeilijkheidsgraad van de voertuiglevels, zijn ze vaak wel eerlijk ontworpen. Zelfs in de latere levels, waarin je met je raket tussen kleine openingen moet vliegen, ligt de fout vaak bij jezelf.

De uitstekende variatie en flow in de levels, samen met de prachtige soundtrack, maken de game ook na meer dan veertien jaar nog steeds erg leuk om te spelen.

Een oude aap met een nieuwe vacht

Maar goed hoewel de game dus nog steeds erg goed bevalt, is het een game die we al kennen. Laat ik het dan nu ook maar hebben over de olifant in de jungle: hoe zijn de verbeterde graphics? En is deze upgrade de moeite waard? Ik heb de game een hele dag lang gespeeld en daarmee het spel dan ook bijna volledig uitgespeeld. Tijdens mijn speelsessie zag ik zeker verschillen met de Wii-versie. Deze waren met name zichtbaar in de vacht van Donkey Kong. Deze is allereerst een stuk donkerder en met wat meer detail vormgegeven. Je kunt de aparte haartjes een stuk beter zien. Verder is het mij opgevallen dat de achtergronden meer detail hebben en dat felle kleuren als het groen van de bladeren en de oranje KONG-letters nog wat meer van het scherm spatten.

Het is ergens niet gek dat de game er mooier uitziet, want het origineel kwam uit op de Wii. Een console met een output van 540P. Maar, hoewel het grafische verschil zeker te zien is, biedt het ook weer geen wereld van verschil. De Wii-versie ziet er tot de dag van vandaag nog steeds heel mooi uit. Als je die nog ergens hebt liggen, dan is er weinig reden om deze remaster alleen voor de grafische upgrade aan te schaffen. Het verschil is daarvoor te klein.

Moeilijke game?

Het beoordelen van de moeilijkheidsgraad van een game is lastig. Wat ik moeilijk vind, kan een ander makkelijk vinden en andersom. Gelukkig heb ik daarmee het voordeel dat ik de game in twee periodes van mijn leven heb gespeeld. De Donkey Kong-games worden over het algemeen gezien als de wat moeilijkere platformers van Nintendo. Dit heb ik toen ik jong was ook zeker zo ervaren. Ik speelde de game voor het eerst op de Wii toen ik 9 was met amper ervaring met platformgames. Ik deed toen soms wel een hele dag over één tot twee werelden. Een groot deel heb ik toen zelfs door de witte Super Kong laten spelen. Ruim veertien jaar later speel ik bijna de hele (base) game zonder hulp in één dag uit.

Dagen of weken

Tijdens mijn speelsessie merkte ik hoe ik als gamer ben gegroeid in het spelen van platformgames, maar kreeg ik daarmee ook een beter inzicht in hoe verschillende doelgroepen deze game kunnen ervaren. De doorgewinterde platformgame-speler kan de base game, zonder de bonuslevels, in ongeveer 6 tot 7 uur uitspelen. Volgens How Long To Beat doet de gemiddelde speler er 11,5 uur over voor de Wii-versie. En ik spreek uit ervaring dat je er voor kids die weinig ervaring hebben met platformgames daar nog eens 10 tot 20 uur extra bij op kan tellen.

En dan hebben we het nog niet eens over de bonuscontent gehad. De game heeft ook nog een uitgebreide post-game die deze speeltijd op zijn minst zal verdubbelen. Mocht jij een ouder zijn die deze game graag voor zijn kind wilt kopen maar twijfelen of hij/zij misschien te snel op de game is uitgekeken, dan zou ik me daar niet te veel zorgen over maken.

Klassiek of modern?

Hoewel Country Returns een pittige game is, biedt de game tegelijkertijd veel handvatten. Ik had het eerder al over Super Kong, die een heel level voor je kan spelen. Super Kong zit er nog steeds in, maar in deze versie zitten meer accessibility-opties. Wanneer je de game opstart, heb je keuze uit twee spelmodi. Klassiek, waarbij je de game speelt zoals in de Wii-versie met twee hartjes per Kong. Verder ontbreken in deze modus bepaalde hulpitems die je in de Cranky Kong shop kunt kopen.

Sterke handvatten voor nieuwkomers

In de moderne modus speel je met drie hartjes per Kong en heb je in de shop naast de reguliere ballonnen, levelsleutels en andere items ook nog keuze uit drie extra hulpitems. Vooral de extra items in de moderne modus kunnen heel handig zijn. Eén van deze items betreft een groene ballon die je kosteloos tot leven kan brengen als je mis springt. Dit is erg handig, aangezien je uit mijn ervaring sneller dood gaat door verkeerd te springen dan door de vijanden op je pad. Mensen die minder ervaring hebben met platformgames, kan ik zeker aanraden om met deze modus te beginnen. Wanneer je eenmaal hebt gekozen, kun je namelijk niet meer terug.

Deze extra accessibility-opties kan ik alleen maar toejuichen. Mensen die houden van pittige platform-actie kunnen daar nog steeds van genieten door de game op reguliere wijze te spelen. En mensen die iets meer moeite hebben kunnen zonder schaamte gebruikmaken van deze hulpitems zonder het gevoel te hebben dat ze cheaten.

Returns tegenover Tropical Freeze

Tot dusver is deze review grotendeels positief. Toch is er nog wel een heel belangrijk kritiekpunt dat hier benadrukt moet worden. Het grootste probleem van Country Returns HD heeft namelijk niet zozeer te maken met de kwaliteit van het spel, maar met het prijskaartje en de aanwezigheid van de Switch-versie van diens opvolger, Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Hoewel Returns een uitstekende platformer is, weet Tropical Freeze deze in vrijwel ieder opzicht te overtreffen. Want waar Tropical Freeze de basis van Returns pakt en daar allemaal originele nieuwe concepten aan toevoegt, is Returns toch wat meer een ode aan de klassieke Country-games van Rare in een nieuw jasje. En dat is ook niet gek, want in het jaar dat het spel verscheen was het de eerste Country-game in veertien jaar tijd.

Dure port

Wel gek is dat Returns voor exact dezelfde prijs van 60 euro wordt verkocht als Tropical Freeze. Zeker aangezien Returns oorspronkelijk maar voor 50 euro werd verkocht en sindsdien ook al via Nintendo Selects is afgeprijsd. Hiernaast voegt Returns in tegenstelling tot de Funky mode van Tropical Freeze ook geen nieuwe content toe. Dit maakt een prijs van bijvoorbeeld 40 euro veel logischer prijs voor deze remaster. Ik kan mensen die de Wii-versie nog hebben liggen daarom ook moeilijk aanraden om te upgraden naar deze versie, daarvoor is het verschil gewoon te klein. Mocht je Tropical Freeze al gespeeld hebben en heel benieuwd zijn naar Country Returns, dan is Returns nog steeds de moeite waard. Houd er wel rekening mee dat Returns oorspronkelijk eerder verscheen dan Tropical Freeze, wat betekent dat je eigenlijk een (kleine) stap terugzet in de tijd en de kwaliteit.