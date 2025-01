Rune Factory: Guardians of Azuma komt 30 mei uit

Afgelopen jaar werd officieel Rune Factory: Guardians of Azuma uit de doeken gedaan. Dit nieuwste deel in de Rune Factory-reeks kreeg een verwachte release van lente 2025 mee. Zojuist is er een specifieke releasedatum voor Rune Factory: Guardians of Azuma onthuld. Op 30 mei 2025 zal de game op onder andere de Nintendo Switch verschijnen. De game zal zowel digitaal als fysiek te koop zijn.

Al het leven uit land Azuma lijkt te zijn verdwenen na de Celestial Collapse. De Runes werken niet meer, de natuur sterft af en veel is er niet meer van over. Op een dag droom je over draken en accepteer je Earth Dancer. Met die kracht moet je het land in Rune Factory: Guardians of Azuma gaan herstellen. Vervolgens start jouw reis, een reis vol vechten en het bewerken van land.

Kijk jij uit naar het nieuwste deel? Laat het ons weten in de reacties!