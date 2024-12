[DN’s Five] Girlpower in Switch-games

2024 stond toch wel in het teken van flink wat girlpower. Welke vijf games vinden wij de moeite waard op de Nintendo Switch? We lopen ze langs in chronologische volgorde.

Celeste

Laten we beginnen met deze prachtige indiegame uit 2018. In de hoofdrol zien we Madeline met als het doel het beklimmen van een enorme berg. Dat gaat zeker niet zonder slag of stoot, want ik ben heel vaak dood gegaan in deze game. Als je op zoek bent naar uitdaging dan is Celeste zeker de moeite waard.

Metroid Dread

De Metroid-game waar we in eerste instantie misschien niet op zaten te wachten, maar wel erg welkom was. Sinds het uitkomen van de Nintendo Switch zijn er namelijk al geruchten geweest over het vierde deel in de Metroid Prime-serie. Die staat nu gepland voor 2025 (wellicht als launchgame op de Nintendo Switch 2?). In de tussentijd is Metroid Dread een waardige game om het wachten wat dragelijker te maken. Jullie wisten dat Samus Aran een vrouwelijk personage was toch?

Bayonetta 3

Het langverwachte vervolg was daar eindelijk in 2022. Bayonetta 3 kreeg een releasedatum. Wat hadden sommigen, waaronder ikzelf, hier lang op gewacht. Met de pikante heks in de hoofdrol is het zeker geen game om in de huiskamer te spelen, maar bizarre actie komt zeker aan bod.

Princess Peach: Showtime!

Er verschenen dit jaar maar liefst twee games met een vrouwelijk personage in de hoofdrol. Niemand minder dan Princess Peach mocht het spits afbijten in haar eigen game. Ondanks dat Princess Peach: Showtime! wat meer gericht is op een jongere doelgroep is het zeker geen slechte game. Integendeel zelfs, want ik heb er eigenlijk best veel plezier aan beleefd. De werelden zijn mooi en de geheimen binnen levels zijn soms best lastig om te vinden. Het is in ieder geval een game om met de hele familie te spelen.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Hoe heeft het eigenlijk zolang nog moeten duren. We struikelen als gamers vaak al over de titels met Link in de hoofdrol. Waarom zou Zelda dan geen eigen game verdienen? Met The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom doen ze in ieder geval een goede voorzet. Wat mij betreft verdient Zelda zelfs een volledige game in de stijl van Breath of the Wild en Tears of the Kingdom. Voor nu kunnen we gelukkig genieten van de bijzondere vaardigheden die Link niet heeft!

Welke game heb jij al gespeeld? En misschien nog wel een belangrijkere vraag; mis ik een game met girlpower?