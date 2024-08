Soundtrack Pokémon World Championships staat online

Hét competitieve Pokémon-event van het jaar staat in de startblokken, en om alvast in de sfeer te komen staat de soundtrack nu online! De soundtrack bestaat uit tien nummers, waarvan zeven compleet nieuw zijn. Deze nummers passen goed bij de tropische sfeer van de locatie: Honolulu. Maar nu het lijkt alsof we toch een zomer gaan krijgen, misstaan ze ook hier niet ;). De soundtrack is gepubliceerd op verschillende platforms, waaronder Spotify, Amazon Music en YouTube Music. Hieronder hebben we de Spotify-versie alvast voor je klaarstaan!

De Pokémon World Championships worden al sinds 2004 gehouden, maar zijn sindsdien wel fiks uitgebreid. Eerst streden deelnemers alleen op het veld van de Pokémon Trading Card game, maar inmiddels zijn ook de videogames toegevoegd. Dit betekent dat spelers het ook tegen elkaar opnemen in Pokémon Scarlet & Violet, Pokémon GO en Pokémon Unite. Dit jaar duurt het van 16 tot en met 18 augustus en is op Twitch en YouTube ook online te volgen. Je kan alleen op uitnodiging als speler deelnemen aan dit evenement. Als je een deelname op je bucketlist hebt staan, moet je dus hard aan de slag! Uiteraard houden we je op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Hier lees je wat er eerder al is aangekondigd.