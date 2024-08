Ace Attorney Investigations Collection krijgt nieuwe trailer

Enkele maanden terug werd bekend dat Ace Attorney Investigations Collection op 6 september zal verschijnen. Vandaag hebben we een gloednieuwe trailer van de game voor je. Deze collectie bestaat uit twee games die eerder op de Nintendo DS verschenen. Het gaat om Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth en Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit. DST tweede deel was alleen in Japan verschenen. Dat maakt dat dit het westerse debuut wordt van het tweede deel.

In onderstaande nieuwe trailer praten personages Miles Edgeworth en Detective Gumshoe over de basisprincipes van logica, een erg belangrijk onderdeel in de game aangezien spelers logica moeten gebruiken door informatie te verkrijgen en nieuwe inzichten te krijgen door puzzels te combineren. Kijk jij uit naar Ace Attorney Investigations Collection? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!