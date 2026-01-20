Soundtrack The Legend of Zelda: Phantom Hourglass toegevoegd aan Nintendo Music

Jawel, het is weer dinsdag en dus tijd voor nieuwe muziek op onze favoriete muziek-app. Deze week is aan Nintendo Music de soundtrack van The Legend of Zelda: Phantom Hourglass toegevoegd. Een golden oldie dus, want deze Nintendo DS-titel komt alweer uit 2007. In totaal staan er 80 nummers voor je klaar, goed voor 1 uur en 31 minuten luisterplezier. Ook is er een playlist van Linebeck toegevoegd, bestaande uit 7 nummers (luistertijd 8 minuten).

De volledige speellijst van The Legend of Zelda: Phantom Hourglass op Nintendo Music vind je hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.