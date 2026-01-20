Before Fate komt ook naar de Nintendo Switch

De nieuwste game van ontwikkelaar Cotton Game gaat ook naar de Nintendo Switch komen. Before werd eerder al voor pc via Steam aangekondigd. Daar is zelfs al een demo te spelen. Maar nu is duidelijk dat de tijdreis-survivalgame ook voor Nintendo’s console verschijnt. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onbekend. Er is nog geen sprake van een releasedatum of planning.

Before Fate, een survival-avonturenspel waarin je door de tijd reist, combineert retro sciencefiction-elementen met een stripachtige tekenstijl. In een tijdperk waarin robots en mensen samenleven, voorspelt de inslag van een meteoriet een dreigende catastrofe. Wetenschapper Ian Stewart en Abel Morrison, de leider van het Aude-team, wagen zich in de wonderen van tijd en ruimte, waarbij ze de mysteries van het universum onderzoeken, bestrijden en ontrafelen. Spelers reizen door tijdportalen om unieke werelden te verkennen, kerkers te betreden, grondstoffen te verzamelen en uitrusting te maken. Ontrafel de diepste geheimen van het universum en voorkom een ​​interstellair drama!

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan vooral onderstaande trailer die al eerder uitkwam!