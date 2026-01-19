Kletka brengt co-op horror naar Nintendo Switch

Binnenkort is Nintendo Switch weer een horrorgame rijker. Uitgever Sobaka Studio en ontwikkelaar Callback hebben vandaag laten weten dat hun nieuwe game Kletka op 19 februari zal verschijnen voor Nintendo Switch. De game kwam in 2024 al uit voor pc en heeft zeer positieve beoordelingen gekregen. Dat belooft dus veel goeds. Klaar om samen met je vrienden te griezelen?

Co-op en horror zijn de laatste jaren een populaire combinatie. Dat laten internetfenomenen als Phasmophobia en Lethal Company maar al te goed zien. Kletka borduurt hierop voort met een nieuwe game-ervaring. In deze game is Kletka de locatie waar zware criminelen naartoe worden gestuurd. Daar moet jij je straf uitzitten: afdalen in de zogeheten Gigastructure en ondertussen een levende, hongerige lift te onderhouden. Ja, dat lees je goed. De lift in dit gebouw heeft een flinke eetlust, en eet zo’n beetje alles. Aan de andere kant is de lift, Kletka, ironisch genoeg het enige wezen dat je kan beschermen tegen het andere, grotere kwaad in deze wereld: Samosbor. Als je Kletka al een omnivoor noemt (en dat is het wel, laten we wel wezen), Samosbor is allesverwoestend en laat niets op zijn pad heel. Hoor je de sirene? Maak je dan zo snel mogelijk uit de voeten en ren terug naar de vraatlustige lift. Samenwerken is cruciaal. Echter… je medespelers zouden ook goede brandstof voor Kletka zijn… Hoe ga jij de game spelen?