[Special] Pokémon TCG – Mega Evolution: Chaos Rising – een uitstekende toevoeging

Pokémon brengt volgende week hun derde set uit van het jaar. Met Pokémon TCG – Mega Evolution: Chaos Rising worden er meer kaarten toegevoegd van Pokémon en personages uit Pokémon Legends Z-A. Met in totaal 122 kaarten in de set waarvan 86 in de basisset is er weer flink wat te verzamelen. Dankzij The Pokémon Company konden wij alvast aan de slag gaan met twee Build & Battle Boxes en een Elite Trainer Box.

Leuk voor competitief en verzameling

Van alle kaarten die in de set zitten zijn er een aantal bijzondere kaarten die competitive waarschijnlijk redelijk gaan opschudden. Niet alleen met nieuwe sterke ex-kaarten, maar ook doodnormale kaarten. Bijvoorbeeld Patrat die ervoor zorgt dat er geen damage counters verplaatst kunnen worden. Dit is namelijk mogelijk was met bepaalde Abilities zoals Munkidori die schade van jou naar de tegenstander kon verplaatsen. Of de combinatie van Mega Floette ex en Attack Forme Deoxys. Mega Floette ex heeft namelijk een aanval die 200 schade toebrengt en je maximaal vier Psychic Energy aan een Pokémon laat toevoegen. De Attack Forme van Deoxys kan met vijf van deze Energy 120 schade toebrengen aan de tegenstander, maar ook aan een Pokémon op de Bench.

Dan hebben we het nog niet eens over de combinaties die je uit kunt voeren met Mega Greninja ex en Great Haul Net. Mega Greninja ex draait namelijk om het rondbewegen van je Water Energy. Met een Ability die je een Energy laat discarden voor 6 damage counters en een aanval die je een Energy naar je hand laat verplaatsen om 80 extra schade te doen. Met Great Haul Net kun je juist weer drie Energy terugkrijgen uit de Discard Pile.

Ook voor de verzamelaars zitten er een aantal prachtige kaarten in de set. Met waarschijnlijk een flinke chase set van Froaki, Frogadier en Mega Greninja ex hun (Special) Illustration Rare kaarten. Deze lopen namelijk in elkaar over en vormen samen een grotere afbeelding. Maar ook verschillende andere (Special) Illustration Rare kaarten zijn prachtig vormgegeven zoals die van Mega Dragalge ex, Mega Floette ex en Prism Tower. Er is voor ieder wel wat wils.

Elite Trainer Box

De Elite Trainer Box van deze set is net wat minder leuk ontworpen dan die van Perfect Order. Zo is een gedeelte van de doos weer saai zwart waar Perfect Order eens een themakleurtje had. Verder vind ik het ook jammer dat hoewel Mega Greninja op de doos staat er weinig te bekennen valt van deze Pokémon. Zo krijg je naast de negen pakjes kaarten verschillende accessoires. Zoals een speelmunt met daarop een Froakie afgebeeld, dobbelstenen, Energy kaarten, een promokaart van Fennekin en een boekje met informatie. Ook heb je dividers en kaartbeschermers met daarop de normale Greninja.

Het is nog steeds een prachtige set met artwork, maar ik had juist graag gezien dat er iets meer met het thema van de doos gedaan werd. Of had ergens Frogadier in verwerkt dat je de hele evolutielijn te pakken hebt. Toch blijft de Elite Trainer Box een uitstekende aankoop als je wat meer van de game af weet al. Doordat je flink wat kaarten krijgt en handige accessoires. Om mee te beginnen is het niet de beste optie want hoewel je 90 kaarten krijgt, is het lastig om er een fatsoenlijk werkend deck uit te maken.

Ready to play met Build & Battle

Of je nu ervaren bent of een beginnende speler, een Build & Battle Box is een perfecte manier om kennis te maken met de set. Deze doosjes bevatten willekeuring één van vier decks die bijna klaar zijn om mee te beginnen en ook nog vier pakjes van de set. De decks bevatten 40 kaarten met ieder een speciale promokaart van de hoofdkaart. Ik had gelukkig twee verschillende. Een Ampharos-deck en een Crobat-deck (verder heb je nog Delphox en Goodra in de hoofdrollen). Beide decks spelen erg uniek.

Zo moet je bij Ampharos goed opletten op de hand van je tegenstander. Door een bijzondere vaardigheid doet Ampharos namelijk 80 meer schade wanneer je evenveel kaarten in je hand hebt als je tegenstander. Dat zorgt er dus voor dat je in dat geval 220 schade toebrengt vóór je nog eens kijkt naar zwaktes. Maar de aanval die Ampharos standaard heeft, mag niet twee beurten achter elkaar gebruikt worden dus het deck is er op gemaakt om je actieve Pokémon te kunnen wisselen en je aantal kaarten te veranderen.

Het deck met Crobat lijkt een stukje lastiger om mee te spelen. Zo speel je veel met geluk, want Crobat’s kracht zit in de vaardigheid om de tegenstander confused en poisoned te maken, maar doet niet echt veel schade op zichzelf. Juist omdat confused met geluk makkelijk te herstellen is, is het een riskante strategie. Zeker aangezien Crobat niet al te veel HP heeft met 130HP is het een riskant deck. Wel kun je snel beginnen met aanvallen aangezien Crobat maar één Dark Energy nodig heeft. Bovendien zit er een handige trainer-kaart die je een Dark Pokémon op je bench laat plaatsen van de bovenste zeven kaarten van je deck. Wat hier opvallend aan is, is dat het geen Basic Pokémon hoeft te zijn. Crobat mag op deze manier dus in één keer op het veld gelegd worden.

Nog niet helemaal klaar voor de start

De decks zijn echter maar 40 kaarten, dus om officieel te kunnen spelen zul je dus andere kaarten moeten gebruiken. Daar heb je namelijk 60 kaarten voor nodig, speelklaar voor echte potjes ben je dus nog niet. Gelukkig heb je dus door de extra pakjes sowieso genoeg om te beginnen, maar of die 40 extra kaarten nuttig gaan zijn is natuurlijk een tweede.

Een leuke, maar beperkte set

Mega Evolution: Chaos Rising is een uitstekende set voor spelers en verzamelaars. Met wat uitstekende artwork en uitstekende nieuwe Pokémon die ik ook zeker nog nodig had voor mijn complete Pokédex in kaartvorm is er voor iedere verzamelaar wel wat wils. Als je het spel serieus speelt is er ook niets om zorgen over te maken. Deze set brengt ook voor de spelers van het spel een aantal mooie toevoegingen. Ik blijf het wel erg raar vinden dat Pokémon de Elite Trainer Box steeds minder een geheel maakt. Dat je nu een Fennekin krijgt in een doos rondom Greninja is wat mij betreft gewoon niet passend.