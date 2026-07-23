Splatoon Raiders is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch 2

Iets meer dan een jaar geleden werd er aangekondigd dat er een nieuw Splatoon-spel in ontwikkeling was: Splatoon Raiders. Inmiddels is de releasedag van de game aangebroken en dat betekent dat deze titel vandaag op jouw (digitale) deurmat kan vallen! Splatoon Raiders gaat voor een bedrag van €49,99 over de digitale toonbank, al kost de fysieke uitgave tien euro meer.

In Splatoon Raiders kom je na een crashlanding op de mysterieuze Spiralieteilanden terecht. Hier moet jij, als techneut, samenwerken met een drietal avontuurlijke muzikanten genaamd Deep Cut. Samen met hun los je het mysterie van de eilanden op, haal je zoveel mogelijk buit binnen en probeer je (niet geheel onbelangrijk) weer thuis te komen. Nieuw in dit Splatoon-spel is dat het voornamelijk focust op een singleplayer-avontuur, al is er ook wat plezier met vrienden te beleven.

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je daardoor Splatoon Raiders aanschaffen? Dan kan dat onder andere via de Nintendo Store, middels deze link. Op dit moment krijg je bij Nintendo’s officiële webshop trouwens nog een kleine gethematiseerde handdoek als bonusartikel cadeau, zolang de voorraad strekt.

Links die bij ons op de site staan en naar de Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Alle uitgaven die je via onze links maakt, geeft een klein percentage van het bedrag aan ons, dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Meer kun je hier lezen.