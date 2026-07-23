Puzzel avonturengame BOKURA komt volgende week naar de Switch 2

De Switch 2-versie van BOKURA – een puzzelavonturenspel voor twee spelers – verschijnt op 29 juli digitaal zo hebben uitgever Kodansha en ontwikkelaar Tokoronyori aangekondigd. De game is al sinds de zomer van 2023 verkrijgbaar voor de Nintendo Switch, maar over een paar dagen komt er dus ook versie voor Nintendo’s nieuwste console uit. Die gaat €5,19 kosten, al krijg je tot en met 12 augustus nog 20% korting waardoor je €4,15 betaalt in de Nintendo eShop.

Co-op game

Wat BOKURA bijzonder maakt is dat het een game is die je gewoonweg niet alleen kunt spelen. Het is echt een puzzelavonturenspel voor twee spelers, die je op twee consoles speelt. En het leuke is dat beide spelers op hun scherm compleet verschillende dingen zien. Geen split-screen dus zoals we kennen uit andere co-op-titels. Wanneer spelers naar dezelfde persoon op hun scherm kijken lijkt het voor de ene speler een dier uit een sprookjesboek, terwijl het voor de andere speler een robot is. Dit verschil in perceptie zorgt ervoor dat de objecten in de wereld anders werken. Dat vraagt dat beide spelers aan elkaar vertellen wat ze zien om zo samen raadsels en puzzels op te lossen. Je kunt dit spel zowel lokaal als online samen spelen.

BOKURA is een side-scrolling puzzelavontuur over twee jongens die van huis zijn weggelopen. Tijdens het verhaal worden spelers geconfronteerd met een aantal cruciale keuzes. Afhankelijk van de gemaakte keuzes zal het verhaal zich op verschillende manieren ontvouwen. Het is een relatief kort avontuur van zo’n 4 uur. De opvolger – BOKURA Planet – kwam vorig jaar augustus naar de Switch 2. Het co-op-idee is hetzelfde, alleen speelt het verhaal zich af in een andere setting.

Ben je nieuwsgierig geworden naar BOKURA? Check dan vooral onderstaande trailer van de release in 2023: