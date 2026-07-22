Registratie voor de netwerktest van The Duskbloods gaat later vandaag van start

Tijdens de Nintendo Direct op 9 juni werd de netwerktest voor The Duskbloods aangekondigd. Vorige week werd duidelijk wanneer die gaat plaatsvinden, namelijk van 21 tot en met 24 augustus 2026. In ditzelfde bericht leerden we dat inschrijven voor de gesloten netwerktest kan van 22 tot en met 28 juli 2026. Via X lezen we nu dat de registratie later vanmiddag, vanaf 16 uur van start gaat. Heb je interesse om deel te nemen, wees er dan snel bij! Want het aantal plekken is beperkt en deelnemers worden op volgorde van aanmelding geselecteerd. Meer lees je hier op de Nintendo website.

To all seekers of the First Blood:



Registration for The Duskbloods Closed Network Test will begin at 7:00 AM PDT | 16:00 CEST | 23:00 JST pic.twitter.com/QI52rEoMeB — The Duskbloods (@TheDuskbloods) July 22, 2026

Hoe meld je je aan?

Let op: je hebt een Switch 2 én een actief Switch Online-abonnement nodig om deel te kunnen nemen.

Zorg dat je je in de registratieperiode (22 t/m 28 juli) aanmeldt.

Zorg dat je bent ingelogd op je Nintendo Account.

Ga naar de officiële website van The Duskbloods en dien daar je aanvraag in.

Mocht je worden geselecteerd, dan ontvang je bericht van Nintendo met een downloadcode voor de testversie van de game.

De test omvat 8-player PvP en PvE actie om de online infrastructuur te testen voordat de game ergens in 2026 uitkomt.

Wanneer vind de gesloten netwerktest precies plaats?

De test is verdeeld over vijf sessies van vier uur (omgerekend naar Nederlandse tijd) om de servers niet te zwaar te belasten:

Vrijdag 21 augustus: 12:00 – 16:00 uur

12:00 – 16:00 uur Zaterdag 22 augustus: 04:00 – 08:00 uur én 20:00 – 00:00 uur

04:00 – 08:00 uur én 20:00 – 00:00 uur Zondag 23 augustus: 12:00 – 16:00 uur

12:00 – 16:00 uur Maandag 24 augustus: 04:00 – 08:00 uur

Switch 2-exclusive

The Duskbloods verschijnt ergens in 2026 exclusief voor de Nintendo Switch 2. In deze nieuwe PvPvE-multiplayeractiegame van FromSoftware neem je de rol van een Bloodsworn op je. Vecht je een weg door een wereld vol vijanden met behulp van unieke wapens en vaardigheden, én sluit af en toe tijdelijke bondgenootschappen op je pad naar de overwinning. The Duskbloods is een belangrijke exclusive-titel voor Nintendo gezien de reputatie van de ontwikkelaar. FromSoftware bracht eerder al Dark Souls, Bloodborne en Elden Ring uit.