Releasedatum voor Two Point Hospital: Full Health Collection (Switch 2)

De 10e verjaardag van Two Point Studios werd gevierd met de aankondiging van een Switch 2-release van hun debuutgame Two Point Hospital. Deze bundel met ook alle DLC kreeg de toepasselijke naam Two Point Hospital: Full Health Collection. Een releasedatum was op moment van onthulling nog niet bekend, maar inmiddels weten we meer! De digitale versie verschijnt namelijk op 16 september en een fysieke uitgave volgt op 6 november. Het is nog onduidelijk of de fysieke versie een gamekeycard betreft. Ook zijn er nog geen details gedeeld over een eventuele upgrade-mogelijkheid wanneer je de Switch-versie al in je bezit hebt.

Two Point Hospital: Full Health Collection bevat genoeg content om een poosje zoet mee te zijn. In Two Point Hospital, de spirituele opvolger van Theme Hospital, is het jouw taak om ziekenhuizen van de grond af op te richten of van de afgrond te redden. De inwoners van Two Point County hebben echter geen standaard kwaaltjes. Denk aan mensen met een gloeilamp als hoofd die lijden aan Lightheadedness, of depressieve patiënten met Mood Poisoning. Kenners zullen weten dat er ook een Jumbo Edition bestaat. Die bevat ook een flinke dosis DLC, maar niet zoveel als deze Full Health Edition. Meer informatie vind je hier op de officiële site van Two Point Studios.

Ga jij voor dit volledige pakket van Two Point Hospital? Hieronder vind je trouwens de releasedatumtrailer!