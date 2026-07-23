Parkasaurus: Dinoluxe Edition komt naar de Switch 2

In 2022 verscheen Parkasaurus voor de Nintendo Switch en pc. Wij hebben de dinopark-simulatiegame destijds gereviewd: een ‘leuke game die met een stofdoek over de vormgeving nóg beter zou zijn’. Wellicht gaat de Switch 2-versie die nu aangekondigd is dan deze opgepoetste versie worden. Parkasaurus: Dinoluxe Edition, zoals die toepasselijk is getiteld, komt op 5 augustus naar de Switch 2, PlayStation 5 en de Xbox Series laten uitgever Infogrames en ontwikkelaar Washbear Studio weten. Het pakket bevat het basisspel Parkasaurus en de DLC’s “Sea Monsters” en “Prehistoric Wonders”.

Parkasaurus is een simulatiespel waarin je jouw eigen dinopark kunt bouwen en beheren. Je creëert verblijven voor dinosauriërs en zorgt ervoor dat de reptielen daar blij mee zijn. Uiteraard is het park ook te bezoeken door mensen, die natuurlijk ook iets willen smikkelen en misschien ook wel souvenirs mee naar huis gaan nemen. Zorg dus ook dat jouw gasten zichzelf goed kunnen verwennen. Gaat het jou lukken om een succesvol park te bouwen en ervoor te zorgen dat de dinosauriërs niet uit hun hokken kunnen komen?

Komt Parkasaurus: Dinoluxe Edition op jouw wensenlijstje? Hieronder vind je de aankondigingstrailer!