Splatoon-soundtrack toegevoegd aan Nintendo Music

Op 28 mei 2015 kwam Splatoon uit op de Nintendo Wii U. Het was het eerste deel van deze gloednieuwe franchise en in de tien jaar die volgden kwamen er nog twee delen uit. Vandaag bestaat Splatoon tien jaar in Japan en morgen ook in Europa. Om dat te vieren is de soundtrack van Splatoon aan Nintendo Music toegevoegd.

De Splatoon-soundtrack bevat 47 nummers en dat is goed voor 1 uur en 28 minuten aan luisteren. Bovendien zijn er 33 nummers daarvan verlengbaar. Je kan de volledige playlist hier luisteren. Let op, je moet de Nintendo Music-app op je smartapparaat geïnstalleerd hebben staan. Naast dat je de app gedownload moet hebben, is een Nintendo Switch Online-abonnement benodigd. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

