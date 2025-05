Animal Crossing: New Horizons update 2.0.7 uitgebracht

Vooruitlopend op de release van de Nintendo Switch 2 volgende week heeft Nintendo een update uitgebracht voor Animal Crossing: New Horizons. Patch 2.0.7 is slechts een kleine update die zich richt op de Switch 2. De patch notes op de Amerikaanse support pagina van Nintendo zijn dan ook niet uitgebreid. De verbetering die update 2.0.7 biedt gaat om de compatibiliteit tussen de twee consoles (Nintendo support-pagina):

“Verbetert de compatibiliteit voor multiplayer-sessies tussen Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.”

Afgelopen maand werd trouwens ook bevestigd dat je je eiland kan overzetten van je Switch naar de Switch 2. In een interview met Polygon werd uitgelegd dat je hiervoor geen extra app of cloud-service nodig hebt. Het gebeurt ‘gewoon’ als onderdeel van het overzetten van alle data naar je nieuwe console. Belangrijk om te weten is dat wanneer je dit doet, je de Animal Crossing gegevens ook echt volledig overzet. Dat betekent dat je je eiland daarna alleen op je Switch 2 hebt en niet meer op je Switch.

