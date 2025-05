Switch 2-versie FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time ontvangt releasedatum en prijs

Als je dacht dat het nieuws rondom FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time inmiddels wel was afgelopen, dan heb je het mis. Begin deze maand kwam er al naar buiten dat het spel een Switch 2-versie zou krijgen, maar een datum en Europese prijs was toen nog onbekend. Gelukkig is deze informatie nu wel bekend, aangezien het officiële X-account hierover heeft getweet. Deze FANTASY LIFE-game verschijnt namelijk op dezelfde dag als de Nintendo Switch 2: donderdag 5 juni!

In ons vorige artikel dat ging over de Switch 2-versie van FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time lieten we weten dat de prijs van de upgrade pack omgerekend zou neerkomen op €1,84. Dit valt echter ietsjes hoger uit, al is het naar mijn mening niet schrikbarend hoog. Je moet immers €2,27 neerleggen als je verbeterde graphics en een soepelere speelervaring wilt op Nintendo’s tweede hybride console. Evenals zijn de laadschermen ook meteen ingekort en dus verbeterd.

