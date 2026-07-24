Star Racer aangekondigd voor Switch

Game-ontwikkelaar Whatnot Games heeft aangekondigd dat de op F-Zero geïnspireerde game Star Racer naar de Switch komt. De game moet ergens in het derde kwartaal van 2026 verschijnen, maar een exacte releasedatum is daarbij nog niet genoemd. De aankondigingstrailer is onder dit artikel te bekijken. Star Racer werd oorspronkelijk aangekondigd als Kickstarter project in november 2023. Het was toen ook een doel om genoeg geld op te halen om een Switch-versie te ontwikkelen en deze versie komt er nu aan. Afgezien van het feit dat het heel leuk is dat er een nieuwe F-Zero-achtige game aankomt zijn er ook grote talenten bij betrokken. Zo wordt de muziek van de game verzorgd door Grant Kirkhope. De man achter de soundtrack van Banjo Kazooie.