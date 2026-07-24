SOMBRAS: Negative Frames flitst dit najaar naar Switch 2

Na de initiële aankondiging van een paar maanden terug hebben we nu een releasedatum voor SOMBRAS: Negative Frames. Entalto Publishing en Maboroshi Artworks laten weten dat de game op 3 december naar Nintendo Switch 2 komt.

In SOMBRAS: Negative Frames staat fotografie centraal, aangevuld met lichte horrorelementen. Je kruipt in de huid van een Japans-Spaanse fotografiestudente genaamd Shiomi Alterio. Na de scheiding tussen haar ouders verhuist ze noodgedwongen samen met haar vader naar een klein stadje in Japan. Op een nacht wordt ze echter opgeslokt in een duistere dimensie, waarin alles er bekend uitziet maar tóch niet helemaal is wat het lijkt. Aan jou de taak om haar te helpen ontsnappen. Dit doe je onder andere met een intrigerend fotografiesysteem. Niet alleen maak je foto’s, je moet ook de fotorolletjes ontwikkelen en inspiratie opdoen om vooruitgang te boeken. Je bekijkt haar leven letterlijk en figuurlijk door een andere lens.

Hieronder bekijk je de nieuwe trailer: