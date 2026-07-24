Volgens SEGA is de overgang naar digitale distributie cruciaal

Sinds Sony’s aankondiging om in januari 2028 te stoppen met de productie van games op discs is er online veel ophef te vinden over deze beslissing. In de tussentijd vertellen steeds meer partijen over hoe zij tegen deze situatie aankijken. Nu heeft ook SEGA in een interview met Famitsu op dit nieuws gereageerd. SEGA president Mr. Utsumi heeft nu aangegeven dat zij fysieke media nog steeds erg waarderen en aan een strategie werken die de verkoop van zowel fysieke als digitale game verkopen bevordert. Want hij vertelt daarbij ook dat de overgang naar digitaal cruciaal is. Want door de groeiende populariteit van PC gaming moet SEGA er zijn om op deze markt in te springen.
SEGA’s statement
Hieronder lees je het volledige statement van SEGA:
“When it comes to titles we call “full games” for consoles and PCs, we believe that a digital shift is crucial. Of course, consoles are important, but the proportion of people who play on PCs is steadily increasing. Even in areas where consoles are not widely available, there are many people who say, “I can play it on PC.” In order to cultivate that market, we believe it is important to strengthen our digitalisation. We tend to think from a physical perspective, so I think we need to be more digitally conscious and become more global.
“We were originally a platform provider, and of course, we still value the culture of physical media. Rather than completely abandoning that, we are currently challenging ourselves to shift so that we can think about and act on the important aspects of digital media in parallel.”
We gaan zien hoe SEGA de komende jaren met fysieke games om gaat. Op de PlayStation zal het mogelijk gaan om lege doosjes met codes, hoewel dit nog nergens is bevestigd. En het lijkt erop dat het op de Xbox ook die kant op gaat. Gelukkig zullen we op Nintendo-platformen de komende jaren nog wel kunnen genieten van fysieke cartridges in onze doosjes.
Wat is jouw mening over de hele fysieke games discussie? Laat het weten in de reacties!